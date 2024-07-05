Украина на втором месте среди крупнейших должников МВФ

После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования Extended Fund Facility (EFF) долг Украины перед МВФ вырос до $13,85 млрд, сообщает Лига.Финансы.

Таким образом, Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ, свидетельствуют данные на сайте фонда.

Крупнейшим должником на протяжении многих лет остается Аргентина. В 2018 году стране была выделена максимальная за всю историю МВФ кредитная линия на $57 млрд. Однако вскоре она вновь оказалась в тяжелом положении и обратилась к МВФ в 2022 году за еще одним кредитом в размере $44 млрд. На сегодняшний день обязательства Аргентины составляют $40,94 млрд.

Макроэкономический план нынешнего президента Аргентины Хавьера Милея, одержавшего убедительную победу на выборах в 2023 году, по программе реформ был оценен МВФ как "намного более амбициозный", чем у предыдущих администраций. Исполнительный совет МВФ одобрил немедленный кредит в размере $4,7 млрд.

Долгое время вторым самым большим должником оставался Египет. Сейчас его долг перед МВФ составляет $13,59 млрд, что на $0,26 млрд меньше долга Украины.

Суммарно на троих крупнейших заемщиков МВФ приходится почти половина (46%) всех кредитов фонда. В общей сложности непогашенные кредиты перед фондом имеют 94 страны.

Общая сумма непогашенной задолженности перед МВФ на 4 июля 2024 года составила $150,44 млрд.

К крупным должникам относятся также:

Эквадор ($8,55 млрд),

Пакистан ($8,37 млрд)

Ангола ($3,95 млрд),

Колумбия ($3,71 млрд),

Кения ($3,39 млрд),

Гана ($3,05 млрд),

Кот-д'Ивуар ($3,04 млрд),

Бангладеш ($2,84 млрд),

Коста-Рика ($2,67 млрд).

Из европейских стран, кроме Украины, долг перед МВФ имеют: