В МИД Украины отреагировали на визит Орбана в Москву

В МИД Украины прокомментировали визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в пятницу, 5 июля 2024 года, где он провел переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, сообщает Европейская правда.

МИД подчеркнул, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

"Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и мы призываем все государства неуклонно его придерживаться" , – говорится в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается "формула мира".

"Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также и Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН" , – указывает МИД.

В ведомстве добавили, что формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира.

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев" , – отметило министерство иностранных дел.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.

Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.