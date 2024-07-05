Оккупанты ударили по селу на Донетчине: попали в сельсовет, есть погибшая

Во время вражеского обстрела в Волновахском районе Донецкой области погибла сотрудница сельского совета, еще 14 ее коллег ранены.﻿﻿ Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, сообщает Украинская правда.

В пятницу 5 июля армия РФ нанесла три удара по селу Комар Волновахского района. Мишенью для вражеской атаки стала центральная часть населенного пункта. В результате попадания одного из средств поражения рядом со зданием сельского совета травмированы 15 работников учреждения, которые во время обстрела находились в помещении.

Двенадцать женщин и трех мужчин доставили в больницу. Одна из пострадавших - 32-летняя женщина от полученных тяжелых ранений скончалась во время оказания медицинской помощи.

"Также под огнем российских войск оказался частный сектор села. Окончательное количество пострадавших и тип использованного врагом оружия устанавливаются.