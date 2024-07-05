РФ заряжает ракетами подводные лодки в Новороссийске – ВМС

Российская Федерация научилась заправлять подводные лодки крылатыми ракетами. Сейчас загрузка происходит в Новороссийске. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Страна, называющая себя "сверхгосударственной", полгода не могла пригнать кран, чтобы загружать ракеты. Основная проблема в разрыве логистики была не в хранении, а в использовании (ракет - ред.)" , - пояснил Плетенчук.

Спикер также добавил, что последние несколько атак происходили именно за счет подлодок, которые постоянно базируются в Новороссийске.