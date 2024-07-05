Генштаб: Оккупанты наращивают штурмы на Лиманском и Покровском направлениях

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий на Лиманском и Покровском направлениях. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 84.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня со стороны российских городов Белгород и Шебекино террористы в общей сложности нанесли пять авиаударов - сбросили девять УАБ. Целили в районы украинских населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая. В то же время отражены два вражеских штурма вблизи Глубокого на Харьковском направлении. Без потерь позиций. Еще два боестолкновения там продолжаются



На Купянском направлении противник дважды без успеха штурмовал наши позиции в районе Синьковки. Авиация окупантов дважды била неуправляемыми авиаракетами вблизи Степной Новоселовки - суммарно выпущено два десятка неуправляемых авиаракет. Кроме того, две управляемые авиабомбы взорвались возле Куриловки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 17 атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. 11 боестолкновений завершились без успеха для противника, еще шесть – продолжаются. Оккупанты наиболее активны в районе Тернов - там произошло более трети всех боевых столкновений.

Продолжает враг попытки поиска слабых мест в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Спорного, Белогоровки и Выемки защитники украинской земли отразили шесть атак противника. Сейчас идет бой неподалеку от Спорного. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма позиций нашего войска вблизи Калиновки, Клещеевки и Ивановского. Дважды били по вооружению армейской авиации по Временному Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до девяти. Противник при поддержке авиации по два раза пытался продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецкая. Еще четыре атаки агрессор совершил вблизи Северного. Бои в трех локациях еще продолжаются. Всего на направлении захватчики нанесли пять авиаударов.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 29 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Калинового, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Нетайлового. Почти половину атак враг провел возле Новоалександровки и Новоселовки первой. Свои действия оккупанты поддерживали тремя авиаударами. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 штурмов противника, 12 боев – еще продолжаются.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. Пока украинские защитники отбили шесть атак оккупационной армии. Концентрирует усилия противник в сторону Красногоровки. Оккупанты бомбили КАБами районы Максимилиановки и Константиновки.

На Времивском направлении отражены три вражеских штурма в сторону Константиновки, и два - у Водяного. Противник сбросил девственниц авиабомбы возле Елизаветовки. На Ореховском направлении оккупанты получили жесткий отпор неподалеку от Малой Токмачки. Кроме того, выпустили 32 неуправляемых авиаракета в район Лугового.

Нашей группировкой войск определены и доказаны задачи по усилению устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери.