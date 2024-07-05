Кулеба провел встречу с главой МИД Молдовы в Кишиневе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем в Кишиневе. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины, сообщает Европейская правда.

По словам главы МИД, он поблагодарил Попшу за возможность участия в третьей Трехсторонней встрече между Молдовой, Румынией и Украиной.

"Обсудили региональные вопросы и наш общий путь к миру, процветанию и безопасности" , – отметил Кулеба.

Министр иностранных дел Украины также выразил убеждение, что совместные шаги Киева и Кишинева в ЕС являются более сильными и решительными.

Ранее сообщалось, что трехсторонняя встреча на уровне министров иностранных дел Республики Молдова, Румынии и Украины состоится в пятницу, 5 июля, в Кишиневе.

Ожидается, что в мероприятии примут участие румынская и украинская коллеги Попшоя: министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Формат трехсторонних встреч глав МИД инициировал в 2022 году министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Этот формат сотрудничества создали в контексте вторжения России в Украину и кризисов, с которыми столкнулись страны.