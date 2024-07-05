Орбан: Почувствовал, что позиции Украины и РФ "далеки друг от друга"

Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что после поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки". Об этом Орбан заявил на пресс-конференции с кремлевским правителем Владимиром Путиным в Москве, сообщает Европейская правда.

Венгерский премьер сказал, что эта встреча с Путиным – особенная, поскольку "состоялась во время войны".

"За последние два с половиной года мы поняли, что мы не можем достичь мира без диалога и дипломатических каналов" , – сказал он.

По словам Орбана, "Венгрия – одна из немногих", кто может говорить с обеими сторонами войны, которую развязала РФ, и именно поэтому он был в Киеве и именно поэтому он сейчас в Москве.

"Я почувствовал, что позиции очень далеки друг от друга, что нужно сделать много шагов для установления мира, но первый важный шаг к диалогу уже сделан" , – добавил венгерский премьер.

Он также сказал, что хочет продолжать свои "миротворческие" усилия.

Лидер России Владимир Путин принял в пятницу в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для переговоров, в том числе об Украине, и начал встречу упоминанием об ультиматуме для Киева.