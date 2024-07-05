В новом правительстве Британии МИД и Минобороны возглавили сторонники Украины
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который в пятницу официально стал премьер-министром Великобритании, объявил состав своего правительства, сообщает Европейская правда.
В частности, Министерство иностранных дел возглавил Дэвид Лэмми, который является сторонником Украины. А министром обороны стал Джон Хили.
Оба ранее посещали Киев и во время визита уверяли, что поддержка Украины со стороны Британии в случае прихода лейбористов к власти сохранится.
"Если после выборов сменится правительство, то решимость Британии поддерживать Украину, противостоять российской агрессии и привлечь Путина к ответственности за военные преступления – нет", – уверял Хили.
"Для меня большая честь быть назначенным Государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития. Перед миром стоят огромные вызовы, но мы справимся с ними, используя огромные сильные стороны Великобритании. Мы объединим Британию ради нашей безопасности и процветания дома", – отметил Лемми после назначения.
Напомним, в пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер официально стал новым премьер-министром Великобритании после встречи с королем.