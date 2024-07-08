Атака на Киев: количество погибших возросло до девяти
В результате утренней атаки на Киев погибли девять человек. Ранее сообщали о пяти, а впоследствии о еще трех погибших.
Об этом сообщил глава Киевской городской государственной администрации Сергей Попко.
"По состоянию на эту минуту, предварительно известно о 5 погибших. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Обновлено. По состоянию на 11:54 известно о семи погибших в результате обстрелов, сообщили в КГВА.
По состоянию на 12:30, погибли восемь человек, еще 25 - травмированы. Об этом сообщили в МВД.
Обновлено в 12:54. В Киеве уже девять погибших и 33 пострадавших, сообщили в Офисе генпрокурора.
Напомним, россияне запустили по Украине более 40 ракет, сообщил Зеленский. В частности, в Киеве известно о попадании в детскую больницу.