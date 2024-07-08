Массированный удар РФ по Украине: сейчас известно о 20 погибших

В результате массированного обстрела Украины 8 июля известно о 20 погибших и более 50 раненых.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В общей сложности в результате утренней атаки РФ по Украине погибли около 20 человек, около полусотни - ранены" , – сообщил министр.

Клименко отметил, что россияне нанесли удар утром в час пик.

Кроме Киева, россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донетчине.

"Спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники, психологи – все наши службы с привлечением инженерной техники будут работать непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы.