Массированный удар РФ по Украине: сейчас известно о 20 погибших
В результате массированного обстрела Украины 8 июля известно о 20 погибших и более 50 раненых.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"В общей сложности в результате утренней атаки РФ по Украине погибли около 20 человек, около полусотни - ранены", – сообщил министр.
Клименко отметил, что россияне нанесли удар утром в час пик.
Кроме Киева, россияне нанесли удар по Днепру, Кривому Рогу, Донетчине.
"Спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники, психологи – все наши службы с привлечением инженерной техники будут работать непрерывно, пока не завершат поисково-спасательные работы.
Мы уже обустраиваем пункты психологической помощи, работают группы следователей, фиксирующих эти преступления. Каждый нуждающийся в помощи может обратиться к любому работнику системы МВД", – отметил министр.