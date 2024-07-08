Стало известно, какой ракетой Россия ударила по больнице "Охматдет"

Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по этому факту уголовное производство, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следователей спецслужбы, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

На месте трагедии уже нашли соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Прямая речь главы СБУ Василия Малюка:

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг ощутил максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия".