В ГУР отреагировали на массированную ракетную атаку РФ по Украине
Украина ответит России на массированную ракетную атаку, которая является преступлением, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Евгений Ерин в эфире национального телемарафона.
"Я могу сказать уверенно только одно – ответ будет. Мы будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы одержать победу над врагом и уничтожить все вражеские объекты, которые могут наносить ущерб населению нашей страны", — сказал он.
По словам представителя военной разведки, является очередным преступлением России, пытающейся запугать людей и нанести как можно больше разрушений, "не имеющих никакого смысла с военной точки зрения, но влияющих на настроения граждан".
Приоритетными целями являются военные объекты и критическая инфраструктура.
"Для разведки всегда приоритетом являются те объекты, которые позволяют врагу получать какое-то преимущество, наносить поражение по нашим гражданским объектам и вообще по Украине. Каждый объект — военный или критической инфраструктуры, который враг использует для этих целей, — есть законной целью для нас", — заявил Ерин.
Напомним, утром 8 июля россияне нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. В ходе атаки пострадали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Уже известно о более чем 20 погибших и 125 пострадавших.