Генштаб: Российские войска наращивают темпы наступления

Российские войска наращивают темпы наступления, количество боестолкновений с начала суток превысило 80, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 8 июля.

С начала суток враг продолжает наращивать темпы наступательных действий. Активно задействует для ударов авиацию. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 85. Основные усилия российские захватчики сосредоточивают на Покровском направлении — там произошло более трети всех боев. Украинские защитники сдерживают натиск оккупационных войск и наносят противнику значительные потери.

Приграничье Сумской и Черниговской областей продолжает страдать от артиллерийских обстрелов с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали районы н.п. Екатериновка, Поповка, Шпиль, Вольное, Ворожба, Заречье, Рясное и Тимоновичи.

Со стороны Белгорода (РФ) террористы поразили Волчанские Хутора управляемой авиабомбой. В то же время, наши воины отбили в настоящее время пять штурмов противника в районах Глубокого, Волчанска, Тихого и Старицы.

На Купянском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений возле Стельмаховки. Еще один бой продолжается недалеко от Берестового. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два — продолжаются.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского и Спорного провел пять атак. Получил жесткий отпор. Потери окупантов уточняются.

На Краматорском направлении захватчики совершили восемь безуспешных штурмов вблизи Часового Яра, Богдановки, Григорьевки, Белой Горы и Андреевки.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 13. 12 наши воины остановили, еще один бой у Нью-Йорка продолжается. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся город Торецк, еще одним КАБ террористы ударили по Екатериновке. Наши позиции в районе Нью-Йорка враг обстреливал неуправляемыми авиаракетами — выпустил 16 единиц.

На Покровском направлении наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Калиновки, Евгеньевки, Яснобродовки и Уманского. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, 13 боев еще продолжаются. Самый активный враг у Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, получили удары НАРами по вооружению штурмовой авиации. КАБами российские террористы нанесли поражение по районам населенных пунктов Гродовка, Водяное Второе и Миролюбовка.

Завершились четыре боя у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки на Кураховском направлении.

На Времовском направлении продолжаются боестолкновения неподалеку от Водяного. и Константиновки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения окупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении почти два десятка управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Великой Новоселки.

На Ореховском направлении отражен вражеский штурм возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Три атаки россиян успеха не имели. Авиаудары КАБы получили Ольговка и Шевченковка .