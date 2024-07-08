"Укрэнерго" обновила графики отключения света на 9 июля

Вторник 9 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"9 июля ограничения будут действовать в течение суток для всех регионов Украины" , - говорится в сообщении.

По прогнозу, с 05:00 до 14:00 - облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 - 4 очереди графиков отключений, в остальные часы - 3 очереди.

В ДТЭК добавили, что в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

Напомним:

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.

Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.