Президент Латвии призвал снять ограничения на удары по военным целям в РФ

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что НАТО должен увеличить поддержку Украины после ударов России по украинской гражданской инфраструктуре, в частности детской больнице "Охматдет" в Киеве, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в X (Twitter).

Ринкевичс назвал обстрел детской больницы в Киеве "ужасным и трусливым", добавив, что НАТО на саммите в Вашингтоне "должен взять на себя обязательства по предоставлению большей военной поддержки Украине".

"Все ограничения, наложенные на Украину по использованию оружия против законных военных целей, должны быть сняты", – добавил президент Латвии.

Российскую атаку утром 8 июля, унесшую жизни по меньшей мере 27 человек в Киеве, Днепре и Кривом Роге, осудили и ряд других западных чиновников и послов.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве началась минутой молчания по погибшим.