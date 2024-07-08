Силы ПВО уничтожили пять разведывательных беспилотников на юге

В течение дня 8 июля украинская противовоздушная оборона уничтожила пять разведывательных БПЛА на юге, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В течение дня 8 июля 2024 противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников: три "ZALA", один "Supercam" и один "Орлан-10"".

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