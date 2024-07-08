Силы ПВО уничтожили пять разведывательных беспилотников на юге
В течение дня 8 июля украинская противовоздушная оборона уничтожила пять разведывательных БПЛА на юге, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"В течение дня 8 июля 2024 противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников: три "ZALA", один "Supercam" и один "Орлан-10"".
Что предшествовало:
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога. В столице и ряде других городов раздавались взрывы.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.