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Силы ПВО уничтожили пять разведывательных беспилотников на юге

Силы ПВО уничтожили пять разведывательных беспилотников на юге
Фото: Воздушные силы ВСУ

В течение дня 8 июля украинская противовоздушная оборона уничтожила пять разведывательных БПЛА на юге, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В течение дня 8 июля 2024 противовоздушной обороной юга Украины уничтожены пять разведывательных беспилотников: три "ZALA", один "Supercam" и один "Орлан-10"".

Что предшествовало:

  • Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
  • Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога. В столице и ряде других городов раздавались взрывы.
  • В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

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