"Охматдет" показал фото и видео первых минут после российской атаки по больнице
Детская больница "Охматдет", которая в понедельник подверглась удару российской ракетой, опубликовала фотографии и видеозаписи, сделанные во время первых минут после атаки, сообщает Украинская правда.
Об эом сообщил "Охматдет" в соцсетях.
Фотографии и записи демонстрируют ужасные кадры разбитого здания и раненых и напуганных людей.
В больнице говорят, что есть невероятное количество желающих помочь, но для большей эффективности просят консолидировать эту помощь. По вопросам насущных потребностей больницы "Охматдет" предлагает обращаться к координатору - главной медсестре больницы Елене Примак: 067 277 78 06.
По вопросам потребностей, связанных с восстановлением объекта, нужно обращаться к Nataliia Myruty - генеральному директору по экономическим вопросам "Охматдета": 093 580 56 72.
Что предшествовало:
- В результате ракетного удара РФ по детской специализированной больнице "Охматдет" 8 июля погибли двое взрослых, одна из которых 30-летняя врач Светлана Лукьянчук.
- Всего в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 22 человека, еще 82 пострадали.