В Белом доме отреагировали на российский удар по детской больнице "Охматдет"

В Белом доме осудили последнюю массированную российскую ракетную атаку на Украину, в частности, на "Охматдет", сообщает Европейская правда.

Об этом заявил директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер на брифинге.

"Сегодняшняя ужасная атака по Украине, в частности, по детской больнице доказывает ужасную цену российской агрессии, которую готов заплатить лидер Владимир Путин в его войне", – сказал Карпентер.

"Атака на роддом, а также на детскую больницу – к сожалению то, что происходит не впервые во время войны", – добавил он.

По его словам США продолжат прилагать усилия в поддержке способности Украины противостоять российскому вторжению.

Карпентер также ожидает, что на этой неделе во время саммита НАТО будут объявлены шаги по усилению украинской ПВО, которые позволят предупредить такие атаки как сегодня.

"Если Путн думает переждать Запад, он ошибается", – подчеркнул чиновник.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела украинских городов в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал снять ограничения на удары по военным целям в России после атаки на "Охматдет".