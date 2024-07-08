Массированный ракетный удар по Украине: погибли 33 человека, ранены – 140

В результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 33 человека, ранены 140, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают в ГСЧС.

"Ситуация по обстрелам в результате массированного ракетного удара по территории Украины:

Всего погибли 33 человека: 22 - город Киев; 11 – Днепропетровская область.

Ранены 140 человек: 74 - в столице; 2 – в Киевской области; 64 – Днепропетровской области".

Также спасатели сообщают о 19 спасенных лицах: 11 в Киеве и 8 в Днепропетровской области.