Германия готова принять украинских детей на лечение после удара по "Охматдету"
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что немецкая сторона готова принять к себе на лечение украинских детей после удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в X (Twitter) после телефонного разговора с главой украинского Минздрава Виктором Ляшко.
По словам немецкого министра, в разговоре с Ляшко он заверил, что Германия "примет больных детей, которые в этом нуждаются, в любое время; следующий спасательный рейс вылетит в среду".
"Путин в очередной раз показал, что он военный преступник, обстреляв детскую больницу", – добавил Лаутербах.
Как известно, Германия с начала полномасштабного вторжения принимала украинских пациентов на лечение.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела украинских городов в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.
Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.
Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал снять ограничения на удары по военным целям в России после атаки на "Охматдет".