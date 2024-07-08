Германия готова принять украинских детей на лечение после удара по "Охматдету"

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что немецкая сторона готова принять к себе на лечение украинских детей после удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в X (Twitter) после телефонного разговора с главой украинского Минздрава Виктором Ляшко.

По словам немецкого министра, в разговоре с Ляшко он заверил, что Германия "примет больных детей, которые в этом нуждаются, в любое время; следующий спасательный рейс вылетит в среду".

"Путин в очередной раз показал, что он военный преступник, обстреляв детскую больницу", – добавил Лаутербах.

Habe Gesundheitsminister ???????? Viktor Lyaschko zugesagt, dass wir kranke Kinder in Not jederzeit aufnehmen, der nächste Rettungsflug startet schon am Mittwoch. Putin hat durch gezielten Angriff auf Kinderkrankenhaus erneut gezeigt: er ist ein Kriegsverbrecher https://t.co/jawT4btoUC — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 8, 2024

Как известно, Германия с начала полномасштабного вторжения принимала украинских пациентов на лечение.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированного ракетного обстрела украинских городов в очередной раз призвал союзников Украины ускорить поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс призвал снять ограничения на удары по военным целям в России после атаки на "Охматдет".