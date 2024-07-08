КГВА: Количество погибших в Киеве возросло до 27 человек

В результате российского ракетного удара по Киеву погибли 27 человек, среди которых трое детей. Еще 82 человека пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в соцсетях.

Сообщается, что в результате ракетного удара по Киеву зафиксированы повреждения в 7 районах города - в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском.

Шевченковский район

Разрушение двух этажей корпуса больницы "Охматдет" площадью примерно 400 м.кв. Погибло 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадало. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

В другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные - повреждены. Погибло 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадало, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

Поврежден промышленный объект. Погибло 2 человека и 3 пострадало. Продолжаются работы по разбору завалов.

Соломенский район

Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв, возник пожар, который был ликвидирован. Погибло 7 человек и 9 пострадало. Работы завершены.

Голосеевский район

Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадало 22 человека.

Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.

На этой же локации пострадали гаражи, произошло возгорание 10 авто.

Днепровский район

Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибло 9 человек и 5 пострадало. Работы завершены.

Дарницкий район

Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.

Деснянский район

Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.

Святошинский район

Возгорание в промышленном здании. Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.

Повреждены частные дома и здание Профессионального экономического колледжа. Пострадало 5 человек.

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