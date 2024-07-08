Шмыгаль: Кабмин ищет новое место для персонала и пациентов "Охматдета"

Кабинет министров рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов детской больницы "Охматдет", потерпевшей разрушения в результате российского ракетного удара 8 июля, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что 8 июля российское войско выпустило по Украине около 40 ракет. Ударам подверглись, в частности, Киев, Днепр, Кривой Рог, Краматорск. Есть попадание в медицинские учреждения, разрушено здание одной из самых больших детских больниц "Охматдет" в Киеве.

"Последствия этой варварской атаки рассмотрим на ближайшем заседании правительства. Дало поручение Минздраву, Минэкономики, Минфину безотлагательно проработать вопрос о выделении средств для восстановления медицинских учреждений и помощи пострадавшим" , — рассказал Шмыгаль.

Также, по его словам, правительство рассматривает новые локации для переезда работников и пациентов "Охматдета".

Напомним, утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого погибли более 30 человек.