Во Франции начали расследование против Ле Пен из-за финансирования на выборах-2022

Прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года. Об этом стало известно телеканалу BFMTV от собственных источников, сообщает Европейская правда.

По информации телеканала, расследование подозрений в незаконном финансировании предвыборной кампании Ле Пен на президентских выборах 2022 года было начато совсем недавно.

Это решение приняли после апрельского отчета Национальной комиссии по контролю за избирательными кампаниями и политическими финансами (CNCCFP).

Во время каждых выборов кандидатам запрещено превышать лимит расходов, установленный законом. CNCCFP проверяет избирательные счета каждого кандидата на предмет соблюдения установленных лимитов.

Если кандидаты соблюдали правила, государство возмещает часть их расходов на предвыборную кампанию. Но если кандидаты не соблюдают правила, CNCCFP может уменьшить сумму возмещения, предоставленную государством, и, при необходимости, передать дело для расследования.

Именно на этом основании CNCCFP направила официальное уведомление прокуратуре Парижа относительно избирательного счета Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года.

Несколько недель назад комиссия отметила, что она "довольно часто" сообщала прокуратуре, в частности прокуратуре Парижа, о фактах, которые могут представлять уголовные преступления.

По информации телеканала, комиссия направила уведомления прокуратуре Парижа и в отношении других кандидатов.

Напомним, на недавних выборах в парламент ультраправая партия Марин Ле Пен оказалась на третьем месте, тогда как официальные результаты подтвердили сенсационную победу альянса левых и второе место пропрезидентского блока.