"Укрэнерго": До 16:00 будет меньше отключений электричества, чем планировалось

Во вторник, 9 июля, будет меньше отключений электричества: до 16:00 отключать свет будут только двум группам. Такое ограничение действовало до 14:00, его решили продлить.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Ранее планировалось, что после 14:00 свет должны были ограничить для 3-4 групп.

Объем ограничений после 16:00 будет уточнен.

Что зависит от количества одновременно ограничивающих групп

Условно, 1 очередь графиков – 4 часа ограничений в сутки, 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки, 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки, 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки. Но как в течение суток распределить эту нагрузку – рассчитывают облэнерго и формируют соответствующие графики для каждого региона.