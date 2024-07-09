Шмыгаль рассказал, когда отключения света будут менее продолжительными

Ситуация в энергетике Украины остается очень сложной. Но продолжительность отключений уменьшится с 20 чисел июля, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Как отметил премьер, из-за последствий тотальных вражеских обстрелов и жары почасовые отключения продолжаются.

"В то же время в двадцатых числах июля рассчитываем на улучшение ситуации. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными" , - сказал Шмыгаль.

Отключения света

Напомним, с конца июня отключения света в Украине стали более продолжительными из-за жары и ремонта на АЭС.

"Укрэнерго" решило отказаться от измерений фактического уровня потребления из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления из-за жары. Ранее планировалось, что с 9 по 24 июля будет один день без отключений в каждой области.

В "Укрэнерго" ожидают, что графики отключений света будут ослаблены после 20-х чисел июля, после "выхода в работу из ремонта ряда установок".

По прогнозу МВФ, средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году составит около 10%. В то же время, серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в часы пик. Он постепенно снизится в течение 2025 года и будет отстранен к началу 2026 года.