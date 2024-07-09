Кабмин упорядочил централизованную печать и отправку повесток военнообязанным по почте

Кабинет министров на заседании во вторник 9 июля упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит проект постановления правительства, текстом которого располагает УП, собеседники УП в правительстве.

"Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, после наложения квалифицированной электронной подписи руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП - УП) или его отдела могут: централизованно печататься вместе с описью вложения и направляться резервистам и военнообязанным средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении; вручаться резервистам и военнообязанным".

По данным источников УП в Кабмине, проект постановления был внесен с голоса и принят на заседании правительства 9 июля.

В случае формирования такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

Централизованная печать повесток будет осуществляться Министерством обороны или государственными предприятиями, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства (в полиграфической отрасли), на основании договоров, заключенных между МОУ, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

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