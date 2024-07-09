Россияне ударили по селу Кизомыс на Херсонщине: погиб мужчина

В селе Кизомыс, что на Херсонщине, в результате российского удара погиб пожилой мужчина. Он в этот момент находился на улице, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в соцсетях.

"Под удар вражеской артиллерии попал пожилой местный житель, который находился на улице. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью".

Напомним:

6 июля из-за российских обстрелов на Херсонщине погибли четыре человека.