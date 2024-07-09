Макрон назвал две страны НАТО, которые против вступления Украины в альянс

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты и Германия являются главными противниками вступления Украины в Североатлантический альянс, сообщает Европейская правда.

Его слова цитирует агентство DPA.

Перед саммитом НАТО в Вашингтоне Макрон отметил "сильную оппозицию" США и Германии по приглашению Украины присоединиться к Альянсу.

"В конце концов, приглашение Украины в НАТО будет решением союзников", – добавил он.

Президент Франции напомнил о событиях прошлогоднего саммита в Вильнюсе, когда Киеву также отказали в приглашении на вступление, несмотря на публичную критику с украинской стороны.

"Украинцы были довольно раздражены, когда пришли к выводу, что двери (в НАТО. – Ред.) были открыты, но не настолько. И я думаю, что сценарий для Вашингтонского саммита такой же", – сказал Макрон.

Об оппозиции США и Германии вступления Украины в НАТО ранее говорили многочисленные СМИ, в том числе и "ЕвроПравда".

Саммит НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, должен провозгласить "необратимый" путь Украины в Альянс.