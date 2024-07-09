Россияне попали в 9-этажку в Краматорске: ранены три человека

Днем 9 июля россияне нанесли удар по Краматорску и попали в 9-этажку: ранения получили три человека, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях.

По данным главы области, среди раненых есть 6-летний ребенок, к счастью, у него легкое повреждение. Зато из двух раненых взрослых 1 человек находится в тяжелом состоянии.

Уверяется, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, на месте удара работают все ответственные службы.

Еще две многоэтажки были повреждены.

Руководитель ОВА в очередной раз призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.