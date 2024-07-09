ЕС поможет с восстановлением детской больницы "Охматдет"

Европейский Союз поможет финансово в восстановлении детской больницы «Охматдет», которая накануне подверглась ракетному удару РФ, сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло.

«Конечно, мы поможем. Многие наши сотрудники вчера уже помогли: они немедленно пришли к месту поражения, приносили воду, еду; некоторые разбирали завалы. Мы также финансово поможем в восстановлении этого символа украинской медицины, символа того, как украинское государство относится к уязвимым слоям своего населения», – заявил дипломат.

Дюфло сказал, что шокирован этой атакой, и отметил необходимость привлечь Россию к ответственности.

«Чем больше подобных вещей мы видим, тем больше наша решимость поддерживать Украину», - сказал дипломат.

Команда посольства ЕС побывала в разрушенном корпусе больницы, осмотрела повреждения.

Как сообщалось, утром 8 июля российские войска нанесли по Украине массированный ракетный удар, в результате чего погибли более 40 человек, среди них четверо детей. В частности, Россия нанесла 8 июля удар по киевской детской больнице «Охматдет», где лечатся дети со всей Украины. На этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

Многие страны уже осудили это преступление. СБ ООН проведет специальное заседание по этому вопросу 9 июля.

Служба безопасности Украины установила , что удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве российские захватчики нанесли стратегическую крылатую ракету Х-101.