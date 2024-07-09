Блинкен: Саммит еще больше усилит связи Украины с НАТО на пути к членству
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО еще больше усилит связи Украины с Альянсом и анонсировал мощный пакет поддержки, сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.
По его словам, в ближайшие дни на саммите союзники продемонстрируют поддержку усилиям Украины в противостоянии российской агрессии.
"Саммит еще больше усилит связи Украины с НАТО на пути к членству", – заявил Блинкен.
"Мы сделали очень много работы в последние недели и месте. И на саммите вы увидите очень сильный пакет поддержки для Украины", – добавил он.
По его словам, союзники будут продолжать прилагать усилия, чтобы Украина стояла крепко в военном, экономическом, демократическом смысле.
Он подчеркнул, что сильная и успешная Украина является лучшим ответом на агрессию Кремля.
Блинкен также вспомнил о вчерашней атаке России и напомнил о своем визите в "Охматдет" два года назад.
По его словам, эта атака лишь подчеркнула необходимость оставаться преданными поддержке Украины и ее обороноспособности.
Саммит НАТО в Вашингтоне продлится 9-11 июля и, по данным СМИ, должен провозгласить "необратимый" путь Украины в Альянс.