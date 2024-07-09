Кулеба рассказал, каких решений ждет Украина в ответ на массированный обстрел России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба связал последний массированный удар России по Украине с подписанием соглашения по безопасности с Польшей и саммитом НАТО и рассказал, каких решений Киев ожидает от западных союзников, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона во вторник, 9 июля.

По словам главы МИД, он "не сомневается", что ракетный удар по Украине связан с "мощным соглашением по безопасности" Украины и Польши ("которое имеет действительно революционные положения для укрепления украинской обороноспособности") и саммитом НАТО.

"Это все намеренная демонстрация силы, безжалостности и преступности своей природы со стороны Российской Федерации", – констатировал он.

По мнению Кулебы, в ответ на обстрелы России нужно дать "мощный оборонно-политический удар".

"Решения, которые были приняты в Польше, – это первый шаг; решения, которые будут приняты на саммите НАТО – это второй шаг. Они будут касаться реальных, практических вещей: какое оружие получит Украина, какие средства ПВО получит Украина. Это будет сильный, действенный ответ", – анонсировал он.

Третье решение, по словам министра, Украина будет продвигать в диалоге с США и другими партнерами – это разрешение использовать дальнобойное оружие по военным аэродромам на территории России.

"Нам нужно безжалостно уничтожать все военные цели, которые так или иначе причастны к бомбардировкам и ракетным обстрелам Украины. Месть должна быть хладнокровной, но она должна состояться", – пояснил Кулеба.

По последней информации, в результате ракетной атаки утром 8 июля погибли более 40 человек. Разбор завалов на территории "Охматдета" завершили; в столичном районе Сырец, где обвалились два подъезда жилого дома, работа продолжается. В Киеве подтвердили гибель 33 человек, пострадавших 120.

Ранее в США и Евросоюзе призвали расследовать удар по "Охматдету", который имеет признаки военного преступления.