Белый дом анонсировал встречу Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом в четверг, 11 июля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"В четверг днем президент Байден встретится с президентом Зеленским, чтобы обсудить нашу непоколебимую поддержку для Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии" , - рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, встреча пройдет в 13:30 по местному времени (20:30 по киевскому) в здании, где проходит саммит НАТО.

Жан-Пьер уточнила, что лидеры проведут переговоры прямо перед заседанием Совета Украина-НАТО. Это будет уже третья встреча Зеленского и Байдена за последние несколько месяцев.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 июля, прибыл в Вашингтон. Там он примет участие в саммите НАТО, который проходит 9-11 июля.

Как заявлял сам глава украинского государства, для Украины приоритетом в ходе визита является усиление противовоздушной обороны.