Умеров призывает всех украинцев в Европе вступать в легион добровольцев

Министр обороны Рустем Умеров призывает всех украинцев, которые сейчас находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Его сформируют и будут тренировать на территории Польши, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Польшей, подписанное вчера Владимиром Зеленским и Дональдом Туском, - это новый важный шаг в укреплении обороноспособности обоих государств-соседей!" , - отметил Умеров.

Он подчеркнул, что одним из ключевых положений этого соглашения является создание Украинского легиона - специального добровольческого подразделения, которое будет тренироваться на территории Польши для защиты Украины. Министр привел подробные аргументы, почему это важно:

Повышение боевой готовности: украинские добровольцы получат современную подготовку от союзников из Польши, Литвы и других стран ЕС.

Международная поддержка и оснащение: легион будет оснащен лучшим оборудованием от наших международных партнеров, что повысит его эффективность на поле боя.

Возможность для граждан Украины в Европе: находящиеся в Польше и других странах ЕС украинцы смогут добровольно присоединиться к обороне Украины, подписав контракт с ВСУ.

"Мы призываем всех украинцев, которые находятся в Европе, присоединиться к Украинскому легиону. Ваш вклад неоценим в нашей борьбе за свободу и независимость. Каждый ваш шаг приближает нас к победе!" , - подчеркнул Умеров.

Украинский легион в Польше

Напомним, 8 июля Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

В частности, в тексте соглашения указано, что стороны продолжат сотрудничество по подготовке личного состава Сил безопасности и обороны Украины на территории Польши.

Так, в Польше сформируют легион добровольцев из украинцев, которые находятся в странах ЕС. Они смогут подписать контракт с ВСУ.