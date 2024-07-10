Стало известно, сколько домов было повреждено в результате российской атаки 8 июля

Массированной атакой России 8 июля было разрушено 129 зданий в Киеве и еще 10 многоквартирных домов в Днепре, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"В результате террористического обстрела РФ 8 июля только в Киеве повреждено 129 зданий, в частности многоэтажный дом на улице Сальского, где российский ракетный удар уничтожил целый подъезд" , - заявила она.

В то же время в Днепре разного типа повреждений получили 10 многоквартирных домов и два общежития.

Шуляк подчеркнула, что владельцы недвижимости, которые понесли убытки, уже могут подавать заявления на компенсацию от государства по программе "еВідновлення".

Напомним:

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.