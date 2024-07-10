Украина и Люксембург подписали соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Великое Герцогство Люксембург подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Офис президента.

Со стороны Украины соглашение подписал президент Владимир Зеленский, а со стороны Люксембурга - премьер-министр Люк Фриден.

В частности, в соглашении признается, что Украина и вся Европа не будут в безопасности до тех пор, пока не будет всеобъемлющего, справедливого и длительного мира, при котором будут уважаться права Украины согласно международному праву и, в частности, Уставу ООН.

Помощь в сфере безопасности и военная помощь

В соглашении указано, что участники будут работать над обеспечением того, чтобы Силы безопасности и обороны Украины были способны защищать Украину сейчас и в будущем. В то же время Люксембург и в дальнейшем продолжит оказывать военную поддержку Украине, как в сухопутной и воздушной так и в киберелектромагнитной сферах.

Люксембург продолжит оказывать долгосрочную поддержку в оснащении и обучении, включая подготовку инструкторов и обучение Сил безопасности и обороны Украины в рамках Миссии ЕС.

Сотрудничество в сфере оборонной промышленности

Подписанты будут работать над превращением оборонной промышленности Украины в мощный потенциал, который позволит Украине восстановить свою территориальную целостность.

Люксембург будет поддерживать усилия Украины по интеграции ее оборонной промышленности к стандартам обороны и безопасности НАТО и ЕС. В частности, Люксембург рассмотрит варианты содействия интеграции оборонной промышленности Украины в европейскую оборонно-технологическую и промышленную базу.

Также Украина и Люксембург будут работать в сфере разведки и безопасности в соответствии с национальным законодательством каждой страны.

Также Украина и Люксембург усилят сотрудничество в таких сферах, как строительство и металлургическая промышленность, кибербезопасность, консультационные услуги в сфере бизнеса и финансов, а также в космическом секторе.

Ограничительные меры против РФ

Участники соглашения продолжат работать вместе, чтобы повысить цену для России за ее агрессию, используя санкции и экспортный контроль. Будет определена важность ограничительных мер для ограничения доступа России к финансам, товарам, технологиям и услугам, чтобы сократить ее доходы и сдерживать будущие атаки.

Пока продолжается агрессия России против Украины, Люксембург будет оставаться приверженным жестким санкциям ЕС против российской экономики и тех, кто поддерживает войну или обходит санкции. Люксембург будет принимать решительные меры для борьбы с обходом санкций вместе с партнерами ЕС и Европейской комиссией.

Гарантии безопасности Украины

Ряд стран Запада уже подписали с Украиной соглашения о безопасности, первой стала Великобритания. Этот процесс стартовал после саммита НАТО в Вильнюсе.

К числу подписантов также присоединились Норвегия, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия, Латвия, Испания, Бельгия, Португалия, Швеция, Исландия и Польша.

Последние документы были подписаны с Евросоюзом, Литвой и Эстонией – это произошло в один день, 27 июня.