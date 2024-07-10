США, Дания и Нидерланды подтвердили, что Украина получит первые F-16 в течение лета (Обновлено)

Лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют так называемую коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном Белым домом.

Лидеры напомнили, что Дания и Нидерланды при поддержке США обязались передать Украине истребители F-16 американского производства.

"Процесс передачи этих истребителей уже идет, и уже летом этого года Украина начнет летать на новых истребителях. Сейчас мы не можем предоставить дополнительную информацию из соображений операционной безопасности", – говорится в заявлении.

Руководители "коалиции истребителей" также поблагодарили Бельгию и Норвегию за обязательства предоставить дополнительные F-16, а других членов коалиции – за их поддержку.

Дополнено 17:02. Президент Владимир Зеленский поблагодарил США, Данию и Нидерланды "за практические шаги для достижения цели всех украинцев – усиление украинских ВВС истребителями F-16", а также Бельгию и Норвегию за готовность предоставить свои F-16.

"Это четкий сигнал того, что способность России терроризировать украинский народ, города и общины будет и в дальнейшем уменьшаться. F-16 также будут использованы для усиления противовоздушной обороны Украины. Я уверен, что они помогут нам лучше защитить украинцев от жестоких российских атак, например удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве на этой неделе", – добавил он.

Напомним, в начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.