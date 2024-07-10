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В десятках общин Харьковщины и Донетчины объявили принудительную эвакуацию детей

В десятках общин Харьковщины и Донетчины объявили принудительную эвакуацию детей
Фото: Офис президента

В десятках населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Из-за ситуации с безопасностью в отдельных населенных пунктах Харьковщины и Донетчины ввели принудительную эвакуацию детей", — говорится в сообщении.

Из 38 населенных пунктов Изюмского, Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области будет проведена принудительная эвакуация 186 детей с их семьями. Такую эвакуацию планируют провести в течение 60 дней.

Из населенных пунктов Лиманской и Ильиновской территориальных общин Краматорского района Донецкой области планируется эвакуировать 38 детей с их родителями или другими законными представителями.

"В более безопасных регионах эвакуированные с Харьковщины и Донетчины дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д… Эвакуация осуществляется бесплатно", — подчеркнули в Минреинтеграции.

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