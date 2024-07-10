Залужный начал работу в должности посла в Великобритании
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил собеседник УП в окружении Залужного.
По данным УП, в среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне.
Что предшествовало:
- 8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил.
- 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.