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Залужный начал работу в должности посла в Великобритании

Залужный начал работу в должности посла в Великобритании
Фото: Facebook

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в окружении Залужного.

По данным УП, в среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне.

Что предшествовало:

  • 8 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил.
  • 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании, Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос.

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