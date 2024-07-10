Залужный начал работу в должности посла в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в окружении Залужного.

По данным УП, в среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне.

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