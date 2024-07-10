США и Украина обсуждают применение дальнобойного оружия для ударов по территории РФ

Соединенные Штаты Америки и Украина обсуждают разрешение на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит, сообщает "Голос Америки".

По его словам, Штаты и дальше будут корректировать безопасное соглашение, которое было заключено с Украиной.

"Мы и дальше будем корректировать и адаптировать нашу безопасность и указания, которые мы предоставляем, основываясь на оперативных и стратегических потребностях наших партнеров в Украине" , - сказал он.

Удары по территории РФ

В мае Белый дом разрешил Украине наносить удары по военным объектам России, но с определенными ограничениями. Однако тогда были установлены ограничения, и Штаты пока не позволяют глубокие удары по территории РФ, но Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский призвал США разрешить Украине уничтожать российскую авиацию на территории РФ, поскольку это позволит защитить украинские города от ударов КАБами.