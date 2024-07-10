Ракетный удар по Киеву 8 июля: в больницах остаются 33 взрослых и 6 детей
После российской ракетной атаки на Киев 8 июля в больницах остаются 33 пострадавших взрослых и 6 детей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"В стационарах столичных медучреждений остаются 33 пострадавших взрослых. Из них четверо - в тяжелом состоянии. Но 6 детей, госпитализированных из больницы Охматдет".
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен. По данным столичных властей, 2 человека погибли и 32 получили ранения.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
- В Воздушных силах ВСУ также наглядно опровергли возможность того, чтобы по "Охматдету" могла попасть ракета украинской ПВО. Доказательством является скриншот с видео и фото ракеты Х-101, а также фото ракеты AIM-120, выпущенной из ЗРК Nasams.
- Аналитики Bellingcat, а также независимо от них ряд экспертов по ядерному оружию и ракетным технологиям пришли к выводу, что удар по больнице "Охматдет" в Киеве был нанесен российской ракетой Х-101.
- 10 июля скончался маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета.