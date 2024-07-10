Ракетный удар по Киеву 8 июля: в больницах остаются 33 взрослых и 6 детей

После российской ракетной атаки на Киев 8 июля в больницах остаются 33 пострадавших взрослых и 6 детей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В стационарах столичных медучреждений остаются 33 пострадавших взрослых. Из них четверо - в тяжелом состоянии. Но 6 детей, госпитализированных из больницы Охматдет".

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