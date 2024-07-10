Зеленский: Британия разрешила использовать Storm Shadow для ударов по территории РФ

Британия разрешила использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории Российской Федерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Благодарю все военные и финансовые пакеты для нашего государства. Утром я прочитал о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. И сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", - сообщил президент

Британия разрешила удары по РФ

Напомним, сегодня премьер Британии Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow.

Напомним, что лидер лейбористов Кир Стармер официально стал премьер-министром Британии только в этом месяце.