Президент Словакии пожаловался, что НАТО не хватит ПВО из-за Украины

В Словакии обеспокоены тем, что из-за передачи Украине систем противовоздушной обороны их якобы не хватит для стран НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает Aktuality.sk.

"Еще несколько единиц ПВО для Украины означает, что их не хватит для стран-членов НАТО, и Словакия, скорее всего, по-прежнему останется без эффективной защиты воздушного пространства" , - сказал Пеллегрини.

По его словам, для Словакии крайне важно, чтобы противовоздушная оборона восточного крыла НАТО была усилена.

В ходе саммита НАТО глава словацкого государства планирует выступить с докладом о возможностях оборонной промышленности США и Европы по защите восточного фланга Альянса противовоздушной обороной.

Также Пеллегрини подтвердил участие Словакии в планах НАТО выделять 40 млрд евро на военную помощь Украине за год. Это предусмотрят в расходах страны на оборону.

ПВО для Украины

Напомним, страны Запада помогают Украине защищать небо от российских ракет и дронов. Для этого они предоставляют средства ПВО. В частности, украинским защитникам передают ЗРК Patriot, которые способны уничтожать баллистику.

В ходе саммита НАТО президент США Джо Байден заявил, что Украина получит четыре дополнительных батарей Patriot - от США, Германии, Нидерландов и Румынии.