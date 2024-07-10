Экс-главу Верховного суда Князева обнаружили недалеко от границы – источник
Экс-главу Верховного суда Владислава Князева остановили вблизи села Солотвино на Закарпатье недалеко от границы с Румынией, сообщает Украинская правда.
ОБ этом сообщил собеседник УП в правоохранительных органах.
"Князева обнаружили на контрольном посту в машине, где он ехал пассажиром. У него отобрали объяснения относительно цели пребывания в пограничье. Князев отметил, что прибыл с целью отдыха. В пограничном подразделении он сейчас не находится. Он направлен за пределы пограничной полосы. О происшедшем проинформированы полиция и ТЦК".
Что предшествовало: В январе 2024 года бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев, за которого внесли 18,16 млн грн залога, вышел из следственного изолятора.
Предистория:
- 15 мая 2023 года во время получения второго транша в 450 тысяч долларов США глава Верховного Суда и адвокат были пойманы"на горячем". На следующий же день Пленум Верховного суда выразил недоверие Всеволоду Князеву, он лишился должности главы ВС.
- СМИ сообщали, что Всеволод Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждала, что он не имеет отношения к даче взятки.
- 16 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили главе Верховного Суда и адвокату о подозрении. 3 августа 2023 года о подозрении сообщили и владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго. Расследование в отношении адвоката выделили в отдельное уголовное производство.