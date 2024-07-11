Саммит Нато в Вашингтоне: итоги второго дня и чего еще ждать Украине

Саммит НАТО в Вашингтоне подходит к концу и, похоже, на нем прозвучали основные заявления для Украины. Однако третий день обещает стать не менее интересным, сообщает РБК-Украина.

Сайт подводит итоги второго дня саммита и рассказывает, чего ожидать сегодня.

Что саммит НАТО решил по Украине: ключевые пункты декларации

Итоговая декларация содержит порядка 60 упоминаний об Украине. В частности, говорится о том, что полномасштабное вторжение России подорвало глобальную безопасность, а сам агрессор назван прямой угрозой странам НАТО.

Союзники одобрили создание Службы помощи и обучения НАТО в сфере безопасности для Украины (NTASU). Ее цель - поставить помощь на постоянную основу. Новая структура будет действовать в странах Альянса для поддержки украинских усилий по самообороне. NTASU не сделает НАТО стороной конфликта, но обеспечит трансформацию Сил обороны Украины в рамках интеграции с Североатлантическим альянсом.

Также объявлена долгосрочная помощь в области поставок военной техники и создании сил, способных противостоять российской агрессии. Страны НАТО сделают пропорциональные взносы, чтобы на 2025 год обеспечить базовое финансирование на 40 млрд евро.

Обязательства распространяются на:

закупку военной техники для Украины

материальную помощь

обслуживание, логистику и доставку военной техники

военную подготовку Вооруженных сил

инвестиции и поддержку украинской "оборонки"

все взносы в трастовые фонды, включая нелетальную помощь

Союзники будут отчитываться дважды в год. Пересмотр вкладов стран НАТО будет проводиться на будущих саммитах НАТО, начиная с 2025 года.

Кроме того, продвинулся вперед запуск Совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО-Украина (JATEC). А также принято решение назначить старшего представителя НАТО в Украине.

Отдельно говорится о необратимости членства в Альянсе. В коммюнике подчеркивается прогресс, достигнутый после саммита-2023 в Вильнюсе.

"Поскольку Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО" , - говорится в заявлении.

Акцент на том, что приглашение НАТО направит после того, как будут выполнены условия и достигнут консенсус среди союзников. Решения саммита в комплексе с дальнейшей работой образуют "мост" к членству Украины.

Польский президент Анджей Дуда считает, что есть надежда на приглашение Украины уже на саммите-2025, который пройдет в Гааге (Нидерланды).

Впервые решающим фактором, который способствует войне России против Украины, назван Китай. НАТО призывает Пекин прекратить поставки компонентов вооружений, оборудования и необходимого сырья для российской военно-промышленной базы. Официальный Пекин считает обвинения "провокационными и содержащими явную ложь и клевету".

Также подчеркивается, что Россия усилила гибридную агрессию против членов НАТО через акты саботажа, насилия, провокаций на границе, кампании по дезинформации и так далее. Если они достигнут уровня вооруженного нападения, Альянс готов применить ст.5 о коллективной защите.

Хорошая новость - F-16 уже в пути

На полях саммита прозвучали новости о многоцелевых истребителях F-16. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, первые единицы для Украины уже в пути.

"Я рад объявить, что пока мы сейчас говорим, ведется передача F-16 из Дании, из Нидерландов" , - отметил он.

В совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьеров Дании и Нидерландов - Метте Фредериксен и Дика Схофа - подтверждается, что процесс передачи начался, и первые F-16 начнут летать в Украине уже этим летом. Другие детали не сообщаются из соображений безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это четким сигналом того, что способности России терроризировать украинцев будут сокращаться. И F-16 помогут защититься от таких атак, как удар 8 июля по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

По его словам, текущие потребности Воздушных сил оцениваются в 128 самолетах. И по состоянию на данным момент есть решение по 10-20 истребителям.

Отметим, ранее Дания обещала передать 19 самолетов, Нидерланды - 24, Бельгия - 30. Вчера норвежский премьер Йонас Гар Стере объявил, что его страна передаст шесть истребителей F-16, причем начнет еще в 2024 году. Таким образом, речь идет об обещанных 79 самолетах, поставки которых, конечно, будут растянуты во времени.

Также стало известно, что именно Украина поставила на паузу вопрос передачи истребителей Gripen. По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Биллстрема, фокус на F-16 не имеет ничего общего с решением шведского правительства.

"Украина пришла к выводу, что одновременно иметь две системы истребителей - и F-16, и Gripen - слишком много" , - сказал он и добавил, что Стокгольм не закрыт для возможных поставок в будущем.

Сотрудничество в "оборонке" и первый контракт с Данией

Президент Зеленский встретился с представителями оборонных компаний США. Там поднимались вопросы совместного производства боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерии, бронетехники и дронов, а также ремонта и обслуживания военной техники.

Министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи с коллегами из Дании и Нидерландов объявил о создании "Оборонного фонда". По его словам, создание совместных предприятий - приоритет, поэтому Украина заинтересована в инвестициях в производство оружия.

Он также отметил, что Дания стала первой страной, которая напрямую будет финансировать производство в Украине. Как результат - первый контракт уже подписан.

Согласно сообщению датского минобороны, Копенгаген разместил заказ на 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для Вооруженных сил. Ожидается, что они будут поставлены в ближайшие месяцы.

"Это дает очевидные логистические преимущества и помогает выстроить оборонную промышленность Украины. Артиллерийские орудия украинского производства играют центральную роль в качестве пилотного проекта" , - отметил министр Троэльс Лунд Поульсен и выразил надежду, что датской модели последуют больше стран.

Для закупки выделена сумма в 1,2 млрд датских крон. Или 160 млн евро в пересчете на европейскую валюту.

Анонсы дополнительной помощи от партнеров

Ряд представителей стран НАТО также анонсировали выделение дополнительной помощи. Португальский премьер Луиш Монтенегру заявил, что в этом году она достигнет 220 млн евро и столько же в 2025.

На встрече с Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил военный пакет на 500 млн канадских долларов (порядка 366 млн долларов США). Стороны также обсудили сотрудничество в рамках коалиции истребителей. Предполагается, что канадская сторона присоединится к тренировкам украинских пилотов на авиасимуляторах.

Нидерланды направят 300 млн евро на закупку боекомплектов для F-16, которые в скором времени получит Украина. Эта сумма предусмотрена в добавок к 150 млн евро, выделенным ранее.

"Боеприпасы для F-16, которые мы закупаем, могут помочь отразить российские атаки. Агрессия Путина не знает границ, поэтому наша поддержка должна продолжаться полным ходом" , - подчеркнул министр обороны Рубен Брекельманс.

Чего ждать от третьего дня саммита НАТО

На третий день саммита НАТО запланирована довольно насыщенная программа. В 17:00 по киевскому времени начнется заседание Североатлантического совета на уровне на уровне лидеров стран-участниц Альянса, Индо-Тихоокеанского региона и Евросоюза.

Затем в 21:00 пройдет заседание Совета Украина-НАТО и через два с половиной часа генсек Йенс Столтеберг даст итоговую пресс-конференцию.

Накануне на полях саммита Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Люксембургом. В документе говорится, что в этом году Люксембург выделил 80 млн евро на оборонную помощь и обязуется сохранить динамику на протяжении 10 лет. Кроме того, в рамках IT-коалиции предоставит возможности ведущих учебных заведений в киберсфере.

Отдельные блоки касаются привлечения инвесторов в украинскую "оборонку", поддержки беженцев и усилий по освобождению пленных украинцев и депортированных детей из России. Люксембург, как одна из стран-основателей Альянса, подтверждает приверженность вступлению Украины в НАТО.

Вчера президент Зеленский анонсировал подписание соглашения о безопасности с еще одной страной. Информации, с какой именно, еще нет, но вероятно, новости будут уже сегодня.

Ожидается, что перед заседанием Совета Украина-НАТО состоится его встреча с президентом США Джо Байденом. Как заявили в Белом доме, она пройдет в конвенционном центре, где продолжаются сессии саммита, в 20:30 по Киеву. Это будет третья встреча лидеров за последние несколько месяцев.

Одной из тем, вероятно, станет разрешение США на удары по военным аэродромам на российской территории. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее анонсировал на этот счет контакты с американскими чиновниками.

Примечательно, что недавний противник помощи Украине, спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже выступил за снятие ограничений. По его словам, Силы обороны должны воевать, как считают нужным, и "такова воля Конгресса". Сможет ли украинская делегация добиться своего в рамках нынешней поездки в Вашингтон, станет известно в ближайшее время.

При подготовке материала исзпользовались: текст итогового коммюнике саммита НАТО, заявления президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и западных официальных лиц.