СМИ: В Брюсселе подтвердили, что встреча Орбана с Путиным противоречит договорам ЕС

Юридическая служба Европейского Союза установила, что переговоры венгерского премьер-министра Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время поездки в Россию на прошлой неделе противоречит договорам ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом издание Financial Times узнало от дипломатических источников в ЕС.

Юридическая служба ЕС в среду, 10 июля, сообщила государствам-членам, что действия Орбана нарушили договоры Евросоюза, которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей Союза".

Премьер Венгрии также нарушил положение, призывающее всех членов осуществлять внешнеполитическую деятельность "безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности", добавили собеседники FT.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в комментарии Financial Times назвал поездку Орбана в Москву "политической ошибкой", подчеркнув, что за 10 лет работы в Евросоюзе "никогда не видел такой жесткой реакции со стороны 26 других стран" на действия одной.

Он добавил, что встречался с Орбаном на саммите НАТО и находится в контакте с другими лидерами ЕС, чтобы решить, как действовать дальше.

Ранее ряд европейских лидеров раскритиковали "миротворческий" визит Виктора Орбана в Москву. А председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что Виктор Орбан не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.