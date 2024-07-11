"Укрэнерго" обновило графики отключения света на пятницу 12 июля
В пятницу 12 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применяться в течение всех суток, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"12 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - говорится в сообщении.
С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы - три.
При этом, по сообщению ДТЭК, в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений в течение дня.
Напомним:
Энергетики рассказали, как работают очереди отключений, кто составляет графики отключения света и отвечает за ограничения и в чем разница облэнерго от "Укрэнерго".
Ориентировочно, в 20-х числах июля из ремонтов выведут часть генерации электричества, что приведет к существенному смягчению графиков.
Ситуация с доступностью электроэнергии облегчится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.
Если россияне полностью прекратят обстрелы энергетики, то восстановить генерацию до следующей весны и лета, чтобы устранить дефицит, вполне реалистично.