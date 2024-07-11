Лавров: Если Украина вступит в НАТО — исчезнет или она, или Альянс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Украина вступит в НАТО, "либо Украина исчезнет, либо исчезнет НАТО", сообщает Деловая столица.
Лаврова цитирует ресурс BRICS News.
"Министр иностранных дел России заявил, что если Украина вступит в НАТО, "либо Украина исчезнет, либо исчезнет НАТО", — говорится в сообщении.
Напомним, по данным СМИ, в проекте текста совместного коммюнике, который будет принят по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, путь Украины к вступлению называют "необратимым".