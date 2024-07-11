Лавров: Если Украина вступит в НАТО — исчезнет или она, или Альянс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Украина вступит в НАТО, "либо Украина исчезнет, ​​либо исчезнет НАТО", сообщает Деловая столица.

Лаврова цитирует ресурс BRICS News.

"Министр иностранных дел России заявил, что если Украина вступит в НАТО, "либо Украина исчезнет, ​​либо исчезнет НАТО" , — говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, в проекте текста совместного коммюнике, который будет принят по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, путь Украины к вступлению называют "необратимым".