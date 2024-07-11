CNN: Россия хотела убить директора концерна Rheinmetall, но покушение сорвали

США и Германия предотвратили планы Кремля убить генерального директора производителя оружия Rheinmetall, поставляющего вооружение в Украину, Армина Паппергера, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили источники телеканала CNN.

Так, по их данным, американская разведка обнаружила в начале этого года, что российское правительство планировало убийство генерального директора мощного немецкого производителя оружия Армина Паппергера.

Об этом телеканал сообщает со ссылкой на пятерых американских и западных чиновников, знакомых с делом.

По словам этих источников, покушение было одним из серии российских планов убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе, поддерживающих военные усилия Украины. План убийства Армина Паппергера был наиболее подготовлен.

Когда американцы узнали это, они проинформировали Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать планы россиян.

Высокопоставленный немецкий чиновник подтвердил, что Берлин был предупрежден Соединенными Штатами о российских планах.

Паппергер был очевидной мишенью: его компания Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, ставших ключевым оружием в украинской войне.

В ближайшие недели компания открывает в Украине завод по производству бронетехники, что, по словам одного из источников, знакомого с разведданными, вызывает глубокую обеспокоенность в России.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать существование российского сговора и предупреждение Германии. Но спикер совета Эдриен Уотсон отметила:

"Усиление подрывной кампании России – это то, к чему мы относимся чрезвычайно серьезно и почему уделяем особое внимание на протяжении последних нескольких месяцев".