В Донецкой области от обстрелов погибли три человека, еще 19 ранены

Российские войска за день 11 июля убили в Донецкой области трех человек, среди них 15-летний мальчик, ранили еще 19, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Донецкой области Вадим Филашкин.

По данным ОВА в Мирнограде, россияне убили 15-летнего парня и ранили 12 человек, среди которых двое 13-летних подростков. Город за день обстреливали дважды.

Также в Новоселовке Первой Очеретинской общины 1 человек погиб и 1 ранен.

"В Райгородке Николаевской общины ранены 5 человек, повреждены 10 домов.

Еще одного человека россияне убили в Северске и ранили одного в Лимане".